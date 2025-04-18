MLB／菅野智之僅休4天飆7局好投 調整靠吃飯、洗澡、睡覺

菅野智之繳出來到大聯盟的第一場優質先發，今天先發7局僅被敲5安打、失2分，幫助金鶯隊以6：2擊敗守護者隊，菅野智之拿下第2勝，而這也是金鶯開季打到第18場比賽首度嘗到連勝滋味。

菅野智之今天僅用87球完成7局投球，有3次三振、沒有保送，失分出現在第3局，被許尼曼（Daniel Schneemann）、赫吉斯（Austin Hedges）連兩打席開轟，但他不受動搖，連抓3個出局數結束該局。

金鶯短暫以1：2落後，3局下歐赫恩（Ryan O'Hearn）在一、二壘有人時打向中外野，打在全壘打牆上緣反彈至場外，經重播檢視判決為全壘打，這發三分砲幫助金鶯逆轉戰局。

菅野智之距離前一場出賽僅相隔4天，此役好投獲得許多日本球迷讚賞，留言表示：「這種控制力可以吃3碗白飯」、「這位35歲菜鳥表現太神了！」、「只休4天竟有這樣的控制力」、「感覺他可以拿到10勝」。菅野智之在先前的賽事投不滿5局就因抽筋退場時，曾透露不習慣當地飲食，連白飯都沒有，直言日本人果然不吃米飯就感覺少了什麼。

菅野智之賽後指出，由於前一場用球數只有73球，因此休4天問題不大，但對於此役控球自評只有65分，「球隊最近有點低潮，先發投手也很辛苦，可以在這種時候被依靠，我覺得很開心，這對選手來說是很大的肯定，也很開心今天有投出一些成績。」被問到針對投1休4做了哪些調整，他表示：「其實能做的只有吃飯、睡覺、洗澡，這三件事對我來說很重要。」