MLB／摸頭盔習慣被主審質疑 李政厚：我不會說英文

巨人隊韓籍野手李政厚摸頭盔的動作，今天被主審庫奇（Phil Cuzzi）認為有挑釁意味，賽後被留下溝通，李政厚只能喊冤，當下因英文不好難以解釋，「可能主審今天比較敏感」。

巨人今天以4：6輸給費城人隊的比賽，李政厚在第9局2出局後上場代打，球數1好1壞後，下一顆低角度好球，李政厚拍了拍頭盔，庫奇認為這是不滿意裁判的好壞球判決，當下簡短跟李政厚交談了一下，李政厚後來敲安上壘但下一棒出局結束比賽。

比賽結束後，庫奇又找上了李政厚，此時翻譯才有機會介入溝通，李政厚受訪時表示：「有看巨人比賽就知道，我每一球都會調整頭盔，這是習慣動作。我跟他說我不會英文，然後主審跟我說了些什麼，我只能說『我不會說英文』，我想主審這場比賽有點敏感，可能這樣導致誤會。」

裁判組長貝利諾（Dan Bellino）則解釋，庫奇想要了解李政厚摸頭盔的原因，由於春訓時球員可以透過這個動作要求挑戰好壞球，但例行賽中則不被允許，因此會視為是在不滿意好球帶。

貝利諾也指出，這不代表李政厚是在質疑好球帶，而庫奇是想要告訴李政厚不能在出現不利的好壞球判決後摸頭盔，「但彼此間確實有語言障礙，我不清楚李政厚有沒有聽懂，這導致了一些誤會。」

而李政厚會說主審今天比較敏感，原因是巨人先發投手希克斯（Jordan Hicks）在此戰因為與費城人板凳區隔空對話，庫奇也在希克斯退場時走到他面前大聲警告。