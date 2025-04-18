MLB／運動家超新星要回獨居全壘打王 開季9轟寫紀錄

美國職棒大聯盟目前的全壘打王不是大谷翔平、不是賈吉（Aaron Judge），而是運動家隊23歲新星索德史東（Tyler Soderstrom），他今天敲出本季第9轟，在與其他人並列約30分鐘後，又重新獨居大聯盟全壘打王。

索德史東在美國時間15日敲出雙響砲以8轟獨居全壘打王，今天羅利（Cal Raleigh）開轟後一度追平，然而索德史東在今天面對白襪隊之戰的第7局，從艾塞特（Brandon Eisert）手中敲出本季第9轟，飛行距離374呎，幫助球隊以8：0完封對手。

因為這是索德史東職業生涯首次從左投手手中開轟，「左投對左打從來都不容易，」索德史東賽後說：「我咬住球數，撐到滿球數，他的滑球有點跑到紅中，我抓到機會揮出好球，結果就飛出去了。」

索德史東已經追平去年自己打了61場的全壘打數字，也追平大聯盟上23歲以下球員在球隊前19場比賽中最多轟的紀錄，另外4位分別是2019年貝林傑（Cody Bellinger）、2016年哈波（Bryce Harper）、2003年克斯（Austin Kearns）、1966年史考特（George Scott ）。