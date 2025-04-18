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MiLB／甩棒自信挑戰好球帶 李灝宇獲保送也連6場敲安
效力老虎隊3A的「台灣怪力男」李灝宇好手感延續中，今天面對海盜隊3A一共4打數1安打，連續6場比賽敲安，其中更是帥氣挑戰好球帶成功獲得保送，只不過球隊最終仍以6：7落敗。
李灝宇今天擔任先發第3棒、三壘手，首打席2好3壞後等到一顆偏高球路，結果被主審判定三振，李灝宇立刻拍拍頭盔示意挑戰好球帶，隨即自信拋開球棒、解除護具，準備走上一壘，結果這球確實並未進入好球帶，改判為保送。
而3局上的第2打席，李灝宇擊出三壘滾地球並靠野手失誤上壘，5局上則是敲出右外野平飛安打，連續3打席上壘，也完成連6場敲安，並在這一局跑回追平分。
6局上的第4打席李灝宇敲出投手方向滾地球出局，9局上則是遭到三振，最終4打數1安打作收，有1得分、1次保送、1次三振，賽後打擊率來到2成62。
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