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MLB／神似尼可拉斯凱吉 費城人投手「偷」獨立宣言做成手套
擁有神似尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的長相，費城人隊投手史特姆（Matt Strahm）在手套上玩出新創意，昨天秀出印有美國獨立宣言的客製手套，笑稱：「我偷走了獨立宣言，用來做成我的新手套。」借用了電影「國家寶藏」的概念。
史特姆昨天賽前在休息室內向記者分享新手套，棕色、米色與白色的皮革搭配，其中在白色的皮革上印有文字，正是美國獨立宣言。
史特姆的手套成功引起話題，有人留言：「這是『國家寶藏3』的劇透嗎？」、「這咖手套60秒內就會被偷走」。
史特姆擁有一頭長捲髮，外貌與尼可拉斯凱吉有幾分神似，史特姆曾受訪表示，現實生活中從未被誤認過是尼可拉斯凱吉，但常常有人走向他詢問「有人說過你長得像…」，話還沒說完，史特姆就會直接回應：「有啊！常常」。
但他表示，最荒唐的是，自己擁有「明星臉」這件事真正傳開，是因為網路上的一張P圖，將尼可拉斯凱吉的臉P到史特姆的比賽照片上，而每個人竟都以為這是真的，跟他說：「你長得真的好像尼可拉斯凱吉」，讓史特姆無奈回應：「那是他啊啊啊啊！」
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