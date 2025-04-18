MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 羅伯茲給出時間表

道奇隊日本球星大谷翔平今年將重返投打二刀流，不過投球進度有些落後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，距離「投手大谷」復出可能還要幾個月的時間，但例行賽、季後賽都會登板投球。

羅伯茲在季前提到大谷翔平投球預測時，曾給出5月的可能時間點，而近日他接受《The Jim Rome Show》訪問時，談到大谷的投球進度，「看起來非常棒，球速也很快。」

大谷翔平在美國時間16日練投時投了14球，球種包含指叉球和四縫線、二縫線速球，羅伯茲表示，大谷翔平擁有驚人的身體素質，「輕鬆就能突破92、93哩（約148至149公里）。」

目前規劃大谷翔平還會進行幾次的牛棚練習，預計很快就會開始面對打者投球，只不過羅伯茲認為還需要幾個月才能重返投手丘，「不過，我預期他這個賽季，包括季後賽，肯定會重新登板投球。」