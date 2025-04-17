MLB／道奇、洛磯先發同場核爆 共寫1913年以來最難堪紀錄

今日洛磯隊迎來作客道奇隊主場的系列賽最終戰，但2隊在比賽前段形成打擊大亂鬥，導致雙方先發投手共寫自責分自1913年納入大聯盟紀錄後最慘的一場比賽，終場道奇以8：7收下勝利。

本場比賽的敗投是洛磯明星先發投手馬奎斯（German Marquez），本場比賽他僅投0.2局就被狂敲6支安打，掉了7分責失，包含被大谷翔平以及弗里曼（Freddie Freeman）的全壘打炮轟，洛磯本場比賽得動用5名牛棚投手才吃完這場比賽。

米勒則在第3局遭到洛磯反擊，單局也挨2轟失5分。 美聯社

而道奇先發米勒（Bobby Miller）也沒有特別好過，雖然前2局僅失1分，但在第3局同樣遭到2支全壘打炮擊丟了5分，總計他先發投了3局，挨了8支安打，掉了6分責失，但他靠著道奇在首局的7分老本而無關勝敗。

根據《OptaSTATS》指出，雙方先發投手共只投了3.2局、合計掉了13分責失、挨14安，其中包含4轟，這是自1913年，自責分納入大聯盟數據一環後，從未有過先發投手投如此少的局數，還能夠被打這麼多安打與全壘打，並失掉這麼多分。