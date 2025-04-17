快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

MLB／為何教士傷兵滿營戰績仍登頂？球星塔提斯這麼說...

聯合新聞網／ 綜合報導
教士先前寫下驚人的主場11連勝，目前戰績15勝4敗也是聯盟之最。 路透
教士先前寫下驚人的主場11連勝，目前戰績15勝4敗也是聯盟之最。 路透

教士隊今日在主場以4：2擊敗前來踢館的小熊隊，在開季前教士還不斷傳出傷病問題，但一開季反而面面俱到，不只主場寫下12勝1敗的戰績傲視群雄，總場數15勝4敗也是全聯盟最佳，同時也是自1998年以來國聯前19場戰績最佳的球隊。

教士隊目前戰績為全聯盟第1，根據大聯盟報導，現在教士還不是「完全體」，因為預想中的教士最佳陣陣容目前有1/4都還在傷兵名單中，包含新秀梅里爾（Jackson Merrill）與明星內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。

今日教士先發皮維塔表現夠爭氣，雖然昨日主場失利，但今天馬上將勝利討回。 美聯社
今日教士先發皮維塔表現夠爭氣，雖然昨日主場失利，但今天馬上將勝利討回。 美聯社

不僅如此，甚至連頂替梅里爾的外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）也都掛傷號，但教士就是有辦法發揮優秀的團隊戰力，陣中球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）直言：「這就是團隊，我們都在互相激勵對方。」

教士先前寫下隊史最佳、大聯盟第4長的主場11連勝，儘管昨天紀錄中斷，但今天教士馬上有所回應。主帥席爾特（Mike Shildt）表示：「我們在每個階段都能有所表現，這次的主場系列賽表現得真好。」

大聯盟 教士

相關新聞

MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝

美國職棒大聯盟道奇隊今天首局就由大谷翔平開轟，啟動單局7分攻勢，單局2安打是大谷生涯第一次，也多虧首局拉開的分差，讓道奇...

MLB／李政厚再繳雙安演出！率巨人打線打爆費城人

巨人隊展開作客費城人隊4連戰的第3戰，南韓球星李政厚再度有雙安表現，而巨人打線這次沒有漏氣，讓費城人明星先發諾拉（Aaron Nola）投了5.1局就失了7分，終場巨人以11：4大勝。 李政厚

MLB／道奇、洛磯先發同場核爆 共寫1913年以來最難堪紀錄

今日洛磯隊迎來作客道奇隊主場的系列賽最終戰，但2隊在比賽前段形成打擊大亂鬥，導致雙方先發投手共寫自責分自1913年納入大聯盟紀錄後最慘的一場比賽，終場道奇以8：7收下勝利。 本場比賽的敗投是洛磯

MLB／為何教士傷兵滿營戰績仍登頂？球星塔提斯這麼說...

教士隊今日在主場以4：2擊敗前來踢館的小熊隊，在開季前教士還不斷傳出傷病問題，但一開季反而面面俱到，不只主場寫下12勝1敗的戰績傲視群雄，總場數15勝4敗也是全聯盟最佳，同時也是自1998年以來國聯前

MLB／洋基火球新人王復健進度落後 羅艾西加已開始實戰練習

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）先前發生右側背闊肌拉傷，如今恢復進度緩慢，將延後開始投球訓練。原訂週三或週四啟動的復健計畫，根據最新核磁共振檢查結果，顯示傷勢尚未癒合至可進一步訓練的標準，必須再等

MLB／7傳3刺殺、板凳清空、滿貫砲！ 海盜國民之戰集吸睛大成

國民隊迎來作客海盜隊主場4連戰的第3戰，前2戰雙方戰成1：1平手，而今日2隊的比賽不僅出現奇觀，也打出火藥味。先是海盜打者范姆（Tommy Pham）竟出現「7傳3」出局，再來是國民連續投出危險球後上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。