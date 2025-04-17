MLB／為何教士傷兵滿營戰績仍登頂？球星塔提斯這麼說...
教士隊今日在主場以4：2擊敗前來踢館的小熊隊，在開季前教士還不斷傳出傷病問題，但一開季反而面面俱到，不只主場寫下12勝1敗的戰績傲視群雄，總場數15勝4敗也是全聯盟最佳，同時也是自1998年以來國聯前19場戰績最佳的球隊。
教士隊目前戰績為全聯盟第1，根據大聯盟報導，現在教士還不是「完全體」，因為預想中的教士最佳陣陣容目前有1/4都還在傷兵名單中，包含新秀梅里爾（Jackson Merrill）與明星內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。
不僅如此，甚至連頂替梅里爾的外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）也都掛傷號，但教士就是有辦法發揮優秀的團隊戰力，陣中球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）直言：「這就是團隊，我們都在互相激勵對方。」
教士先前寫下隊史最佳、大聯盟第4長的主場11連勝，儘管昨天紀錄中斷，但今天教士馬上有所回應。主帥席爾特（Mike Shildt）表示：「我們在每個階段都能有所表現，這次的主場系列賽表現得真好。」
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