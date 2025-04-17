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MLB／李政厚再繳雙安演出！率巨人打線打爆費城人

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚今天再繳出雙安演出，巨人打線也成功甦醒狂轟11分。 美聯社
李政厚今天再繳出雙安演出，巨人打線也成功甦醒狂轟11分。 美聯社

巨人隊展開作客費城人隊4連戰的第3戰，南韓球星李政厚再度有雙安表現，而巨人打線這次沒有漏氣，讓費城人明星先發諾拉（Aaron Nola）投了5.1局就失了7分，終場巨人以11：4大勝。

李政厚首局就敲安幫助巨人首開紀錄，且巨人首局就狂轟猛炸打下4分。但費城人也不是省油的燈，1局下半靠著滿壘時選到2次保送，隨後在第4局哈波（Bryce Harper）敲出2分砲，幫助費城人追平比分。

費城人明星先發諾拉遭到巨人打線痛擊，主投5.1局失7分吞敗。 路透
費城人明星先發諾拉遭到巨人打線痛擊，主投5.1局失7分吞敗。 路透

然而李政厚再度跳出來拯救巨人，5局上1出局後李政厚敲出二壘安打，後續巨人又靠著查普曼（Matt Chapman）適時安打又超前。6局下諾拉抓下1出局後擠成滿壘退場，巨人再靠著保送得分，接著又被李政厚敲出高飛犧牲打，單局再掉2分。7局上巨人再灌4分，奠定勝基。

李政厚此役繳出5支2，2分打點，本季打擊三圍.338/.395/.647，攻擊指數1.042。 雖然巨人明星左投瑞伊（Robbie Ray）先發4局被敲6安包含1轟，失掉4分，但費城人先發諾拉今5.1局狂失7分，巨人打線也有幫忙，因此無關勝敗。

巨人 李政厚

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