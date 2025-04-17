快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

MLB／洋基火球新人王復健進度落後 羅艾西加已開始實戰練習

聯合新聞網／ 綜合報導
火球男希爾的復健進度較為落後，教頭認為他還需要10天左右的時間調整。 路透
火球男希爾的復健進度較為落後，教頭認為他還需要10天左右的時間調整。 路透

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）先前發生右側背闊肌拉傷，如今恢復進度緩慢，將延後開始投球訓練。原訂週三或週四啟動的復健計畫，根據最新核磁共振檢查結果，顯示傷勢尚未癒合至可進一步訓練的標準，必須再等待數日才能繼續復健。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）對子弟兵的恢復十分小心：「他需要恢復到八成才能進入投球階段，現階段大概還需要10天觀察。」。洋基近來飽受傷病困擾，陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）也因接受Tommy John手術而缺陣。

羅艾西加復健漸入佳境，已進入實戰投打階段。 美聯社
羅艾西加復健漸入佳境，已進入實戰投打階段。 美聯社

至於洋基陣中另一位強投羅艾西加（Jonathan Loáisiga）則逐漸復出，他在5月1日接受右手肘韌帶修復手術後，目前已進入到實戰投打練習階段。根據美媒報導，他週三在洋基體育場完成了20球的實戰練投。

希爾是2024年的美聯新人王，現年26歲的他去年在29場先發中繳出15勝7敗，防禦率3.50的成績，幫助洋基拿下美東冠軍，合計投151又2/3局，送出171次三振，但也投出大聯盟最多的77次保送。

希爾 洋基

相關新聞

MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝

美國職棒大聯盟道奇隊今天首局就由大谷翔平開轟，啟動單局7分攻勢，單局2安打是大谷生涯第一次，也多虧首局拉開的分差，讓道奇...

MLB／鄭宗哲下放海盜小聯盟 結束10天大聯盟初體驗

美國職棒匹茲堡海盜隊今天宣布，將台灣好手鄭宗哲下放小聯盟，使他10天、出賽3場的大聯盟初體驗暫告一段落

MLB／勇士火球男相隔376天後復出 紀錄之夜叫板酸民：放馬過來

睽違376天，勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）重返大聯盟賽場，他繳出5局失2分的好表現，無奈等不到隊友火力支援吞敗。在達陣生涯500K紀錄的同時，他也為球隊喊話，表示賽季才開始不久

MLB／洋基火球新人王復健進度落後 羅艾西加已開始實戰練習

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）先前發生右側背闊肌拉傷，如今恢復進度緩慢，將延後開始投球訓練。原訂週三或週四啟動的復健計畫，根據最新核磁共振檢查結果，顯示傷勢尚未癒合至可進一步訓練的標準，必須再等

MLB／7傳3刺殺、板凳清空、滿貫砲！ 海盜國民之戰集吸睛大成

國民隊迎來作客海盜隊主場4連戰的第3戰，前2戰雙方戰成1：1平手，而今日2隊的比賽不僅出現奇觀，也打出火藥味。先是海盜打者范姆（Tommy Pham）竟出現「7傳3」出局，再來是國民連續投出危險球後上

MLB／克蕭復健賽3局2K無失分 預計5月中旬重返大聯盟

道奇隊老將克蕭（Clayton Kershaw）今日在3A展開復健賽，開啟重返大聯盟之路，這是他繼去年8月30日後，再度於實戰中投球，該場比賽他僅投了1局，今天他則將局數拉長到3局，且沒有失掉任何分數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。