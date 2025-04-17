MLB／洋基火球新人王復健進度落後 羅艾西加已開始實戰練習

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）先前發生右側背闊肌拉傷，如今恢復進度緩慢，將延後開始投球訓練。原訂週三或週四啟動的復健計畫，根據最新核磁共振檢查結果，顯示傷勢尚未癒合至可進一步訓練的標準，必須再等待數日才能繼續復健。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）對子弟兵的恢復十分小心：「他需要恢復到八成才能進入投球階段，現階段大概還需要10天觀察。」。洋基近來飽受傷病困擾，陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）也因接受Tommy John手術而缺陣。

羅艾西加復健漸入佳境，已進入實戰投打階段。 美聯社

至於洋基陣中另一位強投羅艾西加（Jonathan Loáisiga）則逐漸復出，他在5月1日接受右手肘韌帶修復手術後，目前已進入到實戰投打練習階段。根據美媒報導，他週三在洋基體育場完成了20球的實戰練投。

希爾是2024年的美聯新人王，現年26歲的他去年在29場先發中繳出15勝7敗，防禦率3.50的成績，幫助洋基拿下美東冠軍，合計投151又2/3局，送出171次三振，但也投出大聯盟最多的77次保送。