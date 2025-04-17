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MLB／大谷翔平特大轟搞亂數據 道奇首局猛攻後驚險3連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇首局就由大谷翔平開轟，啟動單局7分攻勢，不過最終成為打擊混戰只險勝洛磯1分。 美聯社
道奇首局就由大谷翔平開轟，啟動單局7分攻勢，不過最終成為打擊混戰只險勝洛磯1分。 美聯社

美國職棒大聯盟道奇隊今天首局就由大谷翔平開轟，啟動單局7分攻勢，單局2安打是大谷生涯第一次，也多虧首局拉開的分差，讓道奇隊最終得以8：7擊敗洛磯隊，取得3連勝橫掃。

大谷翔平今天作為第一棒、指定打擊，1局下就從馬奎斯（German Marquez）手中敲出一發右外野的陽春砲，將比數扳平為1：1。

特別的是這一發超大號的全壘打，甚至影響大聯盟數據判斷，一開始計算為飛行距離427呎（約130.1公尺），後來更正為448呎（約136.5公尺），距離還更遠，擊球初速則一樣是111哩。

大谷翔平開轟後，第3棒的弗里曼（Freddie Freeman）也跟進開轟，取得2：1領先，接著就是2出局後的滿壘，帕赫斯（Andy Pages）安打敲回2分、巴恩斯（Austin Barnes）二壘安打再灌進2分，大谷翔平第2次上場也敲出1分打點安打，馬奎斯因此被打退場。

首局猛攻的7分差點被追上，洛磯在3局上由托利亞（Michael Toglia）轟出滿貫砲，莫尼亞克（Mickey Moniak）「背靠背」敲出陽春砲，瞬間追到1分落後，而道奇在5局下得到1分，也讓洛磯7局上的1分不影響戰局。

道奇火球男米勒（Bobby Miller）的本季初登板，雖然3局被敲8支安打、丟掉6分，但在隊友火力掩護下無關勝敗；洛磯先發投手馬奎斯則是0.2局被敲6支安打丟、掉7分承擔本季第3場敗投。

大谷翔平第1局就敲出2支安打後，接下來兩打席都吞下三振，8局下敲出的強勁滾地球被一壘手伸長手臂攔下，並坐在地上傳給補位的投手完成刺殺，錯過了車布邊的安打，總計5打數2安打、2分打點，賽後打擊率2成88。

大谷翔平 道奇

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