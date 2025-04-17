MLB／7傳3刺殺、板凳清空、滿貫砲！ 海盜國民之戰集吸睛大成

國民隊迎來作客海盜隊主場4連戰的第3戰，前2戰雙方戰成1：1平手，而今日2隊的比賽不僅出現奇觀，也打出火藥味。先是海盜打者范姆（Tommy Pham）竟出現「7傳3」出局，再來是國民連續投出危險球後上演板凳清空。

海盜以1：0領先的狀況進入到第6局，范姆擊出左外野方向飛球，但因國民左外野手伍德（James Wood）十分貼近地面才接到球，一壘跑者克魯茲（O'Neill Cruz）無法判斷球是否落地，范姆似乎也受到影響未積極跑壘，伍德將球快速傳向一壘，成功刺殺范姆。

WATCH: Tommy Pham with a groundout to...LEFT FIELD???#Nationals #Piratespic.twitter.com/alKdPrCpWQ — No Warmup The Pod (@nwthepod) 2025年4月17日

在這個罕見的「7傳3」出局發生後，雙方在7局下半變成發生大型衝突，國民後援投手羅培茲（Jorge López）先是被連敲2支安打，接著對雷諾斯（Bryan Reynalds）投出觸身球，接下來又以頭部危險球招呼老將麥卡臣（Andrew McCutchen），衝突一觸即發。

雙方板凳清空，在場上對峙了一陣子才肯收手，投出危險球的羅培茲也遭到驅逐出場，面對接替投球的薩拉札（Eduardo Salazar），克魯茲馬上做出完美回擊，一發滿貫砲瞬間拉開比分，海盜在第7局灌進5分大局，最終這場奇觀與衝突兼備的比賽由海盜以6：1擊退國民。