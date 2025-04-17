MLB／克蕭復健賽3局2K無失分 預計5月中旬重返大聯盟

道奇隊老將克蕭（Clayton Kershaw）今日在3A展開復健賽，開啟重返大聯盟之路，這是他繼去年8月30日後，再度於實戰中投球，該場比賽他僅投了1局，今天他則將局數拉長到3局，且沒有失掉任何分數。

克蕭在在開季前遭遇了左半月板撕裂與腳趾傷病，因此無法跟著道奇一同開季，球團也將它放入60天傷兵名單。他在今日的復健賽主投3局，僅被敲出2支安打，投出2K，沒有保送，預估將在5月17日重返大聯盟。37歲的克蕭去年休賽季肩膀動刀後，球季末段才開始出賽。

Back on the mound 😤



Clayton Kershaw pitched three scoreless innings today in his first rehab start. pic.twitter.com/IqUcmZdl2t — MLB (@MLB) 2025年4月16日

克蕭在去年的7場先發中取得了2勝2敗的戰績，防禦率為 4.50，每局被上壘率為 1.50。生涯17個賽季全都效力道奇的克蕭，生涯累計戰績為212勝94敗，防禦率為 2.50。同時囊括了3屆塞揚獎，以及2014年的國聯MVP。