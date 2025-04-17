MLB／勇士火球男相隔376天後復出 紀錄之夜叫板酸民：放馬過來
睽違376天，勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）重返大聯盟賽場，他繳出5局失2分的好表現，無奈等不到隊友火力支援吞敗。在達陣生涯500K紀錄的同時，他也為球隊喊話，表示賽季才開始不久，一切都還有機會。
史泰德今天主投5局飆出5K，有1次保送。雖然今天表現優異，但就是過不了藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）這關，先是在3局被敲安掉第1分，接著在6局被敲了1支陽春彈，隨後投出保送後退場休息，終場勇士以1：3不敵藍鳥。
今天史泰德還達成了2項個人成就，其一是生涯500K，另外還包含了在生涯超過一半出賽場次為先發的投手中，史泰德為最快投出500K的選手。不過他對自己今天的表現並不滿意，「我的工作不是露個面而已，我是來幫助球隊奪勝的。」
另外，勇士開季以來戰績不甚理想，目前為5勝13敗，排名國聯東區爐主，放眼全聯盟為倒數第3，僅優於白襪隊與洛磯隊。但史泰德挺身而出捍衛球隊：「我們目前的處境不太好，但沒有關係，我想告訴那些懷疑我們的人，放馬過來吧，我們會堅持到底的。」
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