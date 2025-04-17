MLB／驚悚瞬間！強勁界外球擊中一壘審頭部當場倒地

美國職棒資深主審溫德斯泰特（Hunter Wendelstedt）在今天比賽中遭強勁界外球擊中臉部，當場倒地，隨後被送往醫院接受進一步檢查。

這起意外發生在第七局，紐約大都會外野手泰勒（Tyrone Taylor）擊出一道強勁界外球，直接命中站在一壘後方的溫德斯泰特頭部。明尼蘇達雙城投手瓦蘭（Louis Varland）與泰勒見狀後立即露出驚恐表情，場面一度十分緊張。

Scary moment in Minnesota as @MLB Umpire Hunter Wendelstedt took a line drive off his temple 😳🙏🏼 pic.twitter.com/vrcVnsKjC8 — Mike Lawrence (@AwesemYo) 2025年4月16日

據當場擔任主審的裁判長提奇諾（Todd Tichenor）轉述，現年53歲的溫德斯泰特仍能說話且意識清楚，目前正接受腦震盪相關檢查。「我想可能只是需要縫幾針，希望如此，」提奇諾表示。

溫德斯泰特在場上接受雙城隊醫療人員處理約一分鐘後，便自行慢慢步行退場，離場時以毛巾按壓左側頭部。餘下比賽改由二壘審哈馬利（Adam Hamari）轉任一壘審，形成三人裁判組。

大聯盟官方稍晚發聲明指出：「目前他正在接受進一步檢查，我們很欣慰他與聯盟醫療團隊聯繫時情緒穩定，我們會持續關注他的恢復情況。」

這起事件也讓場上球員與教練感到震驚。雙城隊一壘手佛蘭斯（Ty France）說道：「發生得太快了，只希望他能儘快康復，這種事沒人希望看到。」

佛蘭斯。 路透社

總教練波德利（Rocco Baldelli）也表達關切：「我們都在為他祈禱，看到他能自行走下場，我們很慶幸，總比其他更糟的情況好。」

自2008年起，MLB規定壘指教練必須配戴頭盔，這項規定是在2007年小聯盟教練庫巴（Mike Coolbaugh）於一場比賽中被擊中頸部不幸喪命後所實施。不過提奇諾認為主審暫無配戴頭盔的必要：「這球初速高達100英里，我們通常會選擇避開擊球方向，但這次他剛好朝著球的方向移動。這種事我們都可能碰上，只是通常不會剛好打到頭。」