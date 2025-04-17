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MLB／大谷翔平首局開轟+1打點安打 道奇單局猛攻7分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊今天第1局就火力展示，從大谷翔平的首局首打席全壘打開啟攻勢，單局猛攻7分。 美聯社
道奇隊今天第1局就火力展示，從大谷翔平的首局首打席全壘打開啟攻勢，單局猛攻7分。 美聯社

道奇隊今天第1局就火力展示，從大谷翔平的首局首打席全壘打開啟攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）也開轟，單局6支安打猛攻7分，大谷翔平包辦2安、2分打點。

道奇隊今天挑戰3連勝面對洛磯隊，雖然1局上先掉1分，但1局下作為開路先鋒的大谷翔平，就從馬奎斯（German Marquez）手中敲出一發右外野的陽春砲，擊球初速111哩、飛行距離427呎。

下一棒貝茲（Mookie Betts）雖然遭到三振，但弗里曼也跟進大谷開轟，瞬間超前比數，而且道奇的攻勢在赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出飛球出局後越演越烈。

2出局開始，康佛托（Michael Conforto）先敲安，接著艾德曼（Tommy Edman）觸身球、孟西（Max Muncy）四壞保送擠滿壘包，帕赫斯（Andy Pages）左外野適時安打敲回2分，巴恩斯（Austin Barnes）二壘安打再灌進2分。

而大谷翔平此局第2次上場也敲出1分打點安打，也是此局第7分，馬奎斯也因此被打退場，後續貝茲保送、弗里曼敲出滾地球出局才結束這漫長一局。

大谷翔平 道奇

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