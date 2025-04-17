MiLB／李灝宇單場雙安打擊燙 連5場敲出安打

效力美職老虎隊3A的「台灣怪力男」李灝宇，今天對上海盜隊3A之戰單場雙安，連續5場比賽都敲出安打，手感逐漸提升，不過老虎隊最終以4：5輸球。

李灝宇今天先發第3棒、三壘手，面對大聯盟生涯114場出賽的富爾默（Carson Fulmer），首打席就敲出左外野的滾地安打，擊球初速94.7哩，不過後面兩次對決，在3局上、6局上都敲出滾地球出局。

8局上面對無人出局、一二壘有人，李灝宇敲出擊球初速110.5哩的強勁平飛安打，製造滿壘，隨後隊友選到保送擠回1分，老虎隊追平為1：1。

9局上1出局滿壘時，李灝宇敲出游擊方向滾地球，雖然造成跑者出局，但也讓球隊得到追平分，兩隊一路打到延長賽12局才由海盜隊拿下勝利。

李灝宇在11局上的打席遭到三振，今天最終6打數2安打，有1分打點，經歷連3場未敲安打後，近期連5場敲安，打擊率上升到2成62，上壘率3成48、長打率0.393。