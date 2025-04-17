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MLB／大谷翔平開轟！生涯第900安是首局首打席全壘打
道奇隊今天與洛磯隊之戰，日本球星大谷翔平在首局首打席就開轟，一發陽春砲將比數瞬間追平，這是他本季第6轟，也是大聯盟生涯第900支安打。
大谷翔平昨天4打數無安打，今天首打席就展現強力復甦，面對馬奎斯（German Marquez）投出的一顆85.1哩彈指曲球，一棒轟到右外野的看台深處，擊球初速111哩、飛行距離427呎、擊球仰角32度。
道奇今天要挑戰3連勝，雖然1局上就先掉1分，但大谷翔平這一轟瞬間追平比數，而回到休息區有說有笑的大谷翔平，被下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出的界外球彈到肩膀，嚇一跳的他也趕緊回看場上狀況。
大谷翔平去年敲出生涯最高的54轟，而當時在3、4月的32場出賽敲出7轟，今年球季出賽20場已經6轟，追上艾德曼（Tommy Edman）並列隊內全壘打王。
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