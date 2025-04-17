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MLB／雙城內野手跑壘凸槌遭下放 竟在購物時離奇受傷
雙城隊內野手米蘭達（Jose Miranda）再添一筆大聯盟的離奇傷病史，先前他因在比賽中的跑壘發生失誤遭到下放3A，但在他收到這個壞消息過後不到24小時，他竟因為在購物時為了接住掉落的水箱而導致受傷，被放進傷兵名單。
根據明尼蘇達當地媒體報導，米蘭達當時在商店購物，此時一箱水掉了下來，他為了不讓這箱水落地而伸手接住，但在提起水箱時感到左手不適，意外成為傷兵一員。不過雙城球團並未說明他將缺陣多久，根據3A規定，球員最短需7天才可離開傷兵名單。
米蘭達原本是雙城的開幕戰先發三壘手，但手感低迷，12場比賽中，36個打數僅有6支安打，還被三振13次，且在台灣時間週日對老虎隊一戰中，米蘭達從一壘跑向二壘時誤以為自己已出局，選擇返回休息室，因此遭到觸殺，賽後遭下放3A。
雖然米蘭達開季手感冰冷，還發生跑壘失誤，但他過往也曾達成一項可貴紀錄。上賽季他寫下「連12打數安打」的成就，大聯盟史上僅4人達成，上一位得追溯到1952年。
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