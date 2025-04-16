MLB／運動家23歲新星雙響海灌6打點 獨居大聯盟全壘打王

運動家隊今天作客白襪隊主場，打線毫不留情，狂轟12分，其中以23歲新星索德史東（Tyler Soderstrom）最為亮眼，上演雙響砲，單場敲出3支安打，灌進6分打點，目前以8轟獨居大聯盟全壘打王。

索德史東首局率先發難，敲出1發3分砲為球隊先馳得點，白襪重砲馮恩（Andrew Vaughn）1局下也回敬3分砲，雙方回到原點。但運動家在第2、3局再分別打下1分，5局結束時運動家以5：3領先白襪。

運動家打線比賽後半段徹底爆發，第6局先靠巴特勒（Lawrence Butler）敲安帶有1分打點，接著索德史東再度開轟，且又是1發3分砲，幫助運動家單局進帳4分。第9局運動家又靠著安打串連拿下3分，終場以12：3踢館成功，不過目前運動家仍以7勝10敗在美西墊底。

本場表現最突出的莫過於索德史東，繳出3安猛打賞附帶6分打點，包含2支三分彈，上賽季索德史東整季敲出9轟，但今年才開季不久，他就繳出8轟、17分打點以及打擊率3成28的超高檔表現，目前也以以8發全壘打，獨居聯盟全壘打王。