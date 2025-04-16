MLB／菊池雄星6局失1分悲情吞敗 遊騎兵將天使擊落美聯龍頭

天使隊今天作客遊騎兵隊主場，推派日籍左投菊池雄星先發，他繳出6局只失1分的優質好投，但天使打線熄火，終場以0：4遭到遊騎兵完封，吞下2連敗，菊池不只無緣本季首勝，更吞下本季第3敗。

菊池雄星賽前3場先發，累積防禦率為5.00，戰績0勝2敗，但他今天面對遊騎兵表現威風八面，只被打出3支安打，投出6次三振，只在6局下被塞米恩（Marcus Semien）敲高飛犧牲打失掉1分，賽後防禦率降至4.13。

不過天使打線卻靜悄悄，在菊池退場後，後援的德特默斯（Reid Detmers）與強森（Ryan Johnson）又再掉分，最終0：4遭完封，菊池悲情吞下本季第3敗。而天使的美聯龍頭寶座也只坐1天就拱手讓人。

天使先前在13日擊敗太空人隊後，以9勝5敗與老虎隊並列美聯龍頭寶座，然而今天慘遭遊騎兵完封，老虎又贏球，不僅丟了美聯龍頭，就連美聯西區首位也被今天的對手遊騎兵奪走，目前天使戰績為9勝7敗，遊騎兵為10勝7敗。