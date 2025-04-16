快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

MLB／菊池雄星6局失1分悲情吞敗 遊騎兵將天使擊落美聯龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星今日一掃陰霾，繳出6局失1分的好投，無奈隊友熄火吞敗。 路透
菊池雄星今日一掃陰霾，繳出6局失1分的好投，無奈隊友熄火吞敗。 路透

天使隊今天作客遊騎兵隊主場，推派日籍左投菊池雄星先發，他繳出6局只失1分的優質好投，但天使打線熄火，終場以0：4遭到遊騎兵完封，吞下2連敗，菊池不只無緣本季首勝，更吞下本季第3敗。

菊池雄星賽前3場先發，累積防禦率為5.00，戰績0勝2敗，但他今天面對遊騎兵表現威風八面，只被打出3支安打，投出6次三振，只在6局下被塞米恩（Marcus Semien）敲高飛犧牲打失掉1分，賽後防禦率降至4.13。

不過天使打線卻靜悄悄，在菊池退場後，後援的德特默斯（Reid Detmers）與強森（Ryan Johnson）又再掉分，最終0：4遭完封，菊池悲情吞下本季第3敗。而天使的美聯龍頭寶座也只坐1天就拱手讓人。

天使先前在13日擊敗太空人隊後，以9勝5敗與老虎隊並列美聯龍頭寶座，然而今天慘遭遊騎兵完封，老虎又贏球，不僅丟了美聯龍頭，就連美聯西區首位也被今天的對手遊騎兵奪走，目前天使戰績為9勝7敗，遊騎兵為10勝7敗。

天使 菊池雄星 遊騎兵

相關新聞

MLB／運動家23歲新星雙響海灌6打點 獨居大聯盟全壘打王

運動家隊今天作客白襪隊主場，打線毫不留情，狂轟12分，其中以23歲新星索德史東（Tyler Soderstrom）最為亮眼，上演雙響砲，單場敲出3支安打，灌進6分打點，目前以8轟獨居大聯盟全壘打王。

MLB／菊池雄星6局失1分悲情吞敗 遊騎兵將天使擊落美聯龍頭

天使隊今天作客遊騎兵隊主場，推派日籍左投菊池雄星先發，他繳出6局只失1分的優質好投，但天使打線熄火，終場以0：4遭到遊騎兵完封，吞下2連敗，菊池不只無緣本季首勝，更吞下本季第3敗。 菊池雄星賽

MLB／韋蘭德遭費城人突破 李政厚敲雙安巨人仍無緣3連勝

巨人隊今天作客費城人隊，推派42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，不過表現不甚理想，主投5.2局失4分，終場巨人以4：6輸球，中止2連勝，韋蘭德吞下敗投，而巨人目前仍以12

MLB／釀酒人投手群傷兵滿滿成績倒數 教頭：現在要全員出動

為因應牛棚傷病困擾，釀酒人隊選擇從3A叫上年輕投手韓德森（Logan Henderson）來補強陣容。今天對陣老虎隊前，釀酒人團隊防禦率高達4.93，為聯盟第3差，只贏過洛磯隊與國民隊。 釀酒人

MLB／連2次界外漏接害今永被馬恰多轟 小熊斷教士主場11連勝

小熊隊今天推出日籍左投今永昇太面對開季主場11連勝的教士隊，5局上今永因隊友連續2顆界外飛球漏接，被馬恰多（Manny Machado）敲陽春砲。不過小熊在延長賽10局上，靠著霍納（Nico Hoer

MLB／大谷生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲助道奇連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天雖然4打數沒安打，不過跑出生涯第150次盜壘成功，成為日籍球員第二人，道奇靠史密斯（Will ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。