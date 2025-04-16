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MLB／韋蘭德遭費城人突破 李政厚敲雙安巨人仍無緣3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
42歲的韋蘭德今天先發5.2局，但挨了8支安打，失掉4分，吞下敗仗。 路透
42歲的韋蘭德今天先發5.2局，但挨了8支安打，失掉4分，吞下敗仗。 路透

巨人隊今天作客費城人隊，推派42歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，不過表現不甚理想，主投5.2局失4分，終場巨人以4：6輸球，中止2連勝，韋蘭德吞下敗投，而巨人目前仍以12勝5敗居國聯西區第2。

費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在第2局棒打韋蘭德一發陽春砲，接著馬許（Brandon Marsh）又以高飛犧牲打攻下單局第2分，但韋蘭德隨即穩住陣腳，接下來從第3局至第5局沒有讓對手越過雷池一步。

李政厚今天敲出2支安打，包含1支二壘安打，貢獻1分打點。 路透
李政厚今天敲出2支安打，包含1支二壘安打，貢獻1分打點。 路透

巨人打線方面，4局上靠施密特（Casey Schmitt）敲適時安追回2分。6局上，韓籍球星李政厚二壘安打開啟攻勢，接著巨人靠著保送以及滾地球護送回1分，不過韋蘭德在6局下再掉2分後便被換下場。

韋蘭德退場後，第7局費城人又靠著哈波（Bryce Harper）的2分砲拉開差距，雖然李政厚在8局上敲安追回1分，但仍無力回天。韋蘭德本場比賽先發5.2局僅有1K，另外被敲出8安，投出3次保送，賽後防禦率6.75。李政厚則是敲出2支安打，包含1支二壘安打，貢獻1分打點，打擊率0.333。

巨人 李政厚 費城人 韋蘭德

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