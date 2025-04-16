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MLB／釀酒人投手群傷兵滿滿成績倒數 教頭：現在要全員出動

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人投手群出現傷兵潮，僅剩的投手也無人可獨挑大梁。 法新社
釀酒人投手群出現傷兵潮，僅剩的投手也無人可獨挑大梁。 法新社

為因應牛棚傷病困擾，釀酒人隊選擇從3A叫上年輕投手韓德森（Logan Henderson）來補強陣容。今天對陣老虎隊前，釀酒人團隊防禦率高達4.93，為聯盟第3差，只贏過洛磯隊與國民隊。

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）直言：「我們很需要多點幫手，現在需要全員出動。」包含王牌伍德夫（Brandon Woodruff）在內，目前釀酒人團隊有8名投手在傷兵名單裡，現有的投手也撐不住場面，例如本季防禦率高達7.53的羅德里格茲（Elvin Rodríguez）遭下放3A。

面對調度窘迫的情況，球團選擇升上22歲年輕投手韓德森支援牛棚。 法新社
面對調度窘迫的情況，球團選擇升上22歲年輕投手韓德森支援牛棚。 法新社

現年22歲的韓德森這次升上大聯盟則預計將從牛棚出發。他本季在3A繳出2勝1敗、防禦率3.21成績，14局投球送出24次三振，上一次登板更投出5局無安打的好表現。他對近況充滿信心：「前幾場比賽我在控球上遇到些問題，但上一場讓我找回節奏，我對目前狀況感到滿意。」

墨菲特別讚賞韓德森多變的投球風格：「現在很多投手只會『硬催』，但他具備好投手的條件，有球速、控球和球種變化，是我們期待的即戰力。」釀酒人本季牛棚表現大幅退步，防禦率5.94排在聯盟倒數第3，與去年以防禦率3.11位居全聯盟第2，形成鮮明對比。

牛棚 釀酒人

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