MLB／連2次界外漏接害今永被馬恰多轟 小熊斷教士主場11連勝

小熊隊今天推出日籍左投今永昇太面對開季主場11連勝的教士隊，5局上今永因隊友連續2顆界外飛球漏接，被馬恰多（Manny Machado）敲陽春砲。不過小熊在延長賽10局上，靠著霍納（Nico Hoerner）超前比數的三壘安打，以2：1拿下勝利。

5局下輪到馬恰多打擊，右外野手塔克（Kyle Tucker）竟漏接界外飛球，沒想到三壘手沃克曼（Gage Workman）接著也漏接界外飛球，馬恰多纏鬥到第9球，將球擊出左外野大牆，幫助教士打破0：0僵局。

6局上小熊靠阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）高飛犧牲打追平，兩隊一路纏鬥到10局上，霍納面對教士日籍左投松井裕樹，敲出帶有1分打點的三壘安打，10局下教士無功而返，小熊終場就以1分之差拿下勝利，中斷教士開季主場11連勝紀錄。

今永昇太本場用93球完成5局，被敲4安，投出7K和3保送，失掉1分是非自責分，防禦率降至2.22；松井裕樹則承擔敗投。

賽後小熊總教練康索（Craig Counsell）對今永昇太的表現給予肯定，「今天表現非常出色。雖然被纏鬥導致球數偏多，但投球內容真的很棒。」對於2次失誤後被馬恰多轟全壘打，康索表示，「或許球迷會對那2次沒能確實守下來的球感到不滿，但我認為應該給馬恰多掌聲。」

The Cubs dropped a fly ball and pop up during Manny Machado's at-bat.



Machado ended up hitting a home run. pic.twitter.com/O84jk506mc — Marquee Sports Network (@WatchMarquee) 2025年4月16日