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MLB／大谷生涯150盜日本第二人 史密斯3分砲助道奇連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平盜壘成功。 路透
大谷翔平盜壘成功。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天雖然4打數沒安打，不過跑出生涯第150次盜壘成功，成為日籍球員第二人，道奇靠史密斯（Will Smith）擴大分差的3分砲，以6：2擊敗洛磯隊，取得2連勝。

大谷今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席遭到三振，3局下的第2打席則是選到四壞保送上壘，並施展快腿盜壘成功，隨著史密斯開轟而回到本壘得分，而該局道奇隊打了超過1輪，大谷翔平的第3打席則是滾地球出局。

6局下大谷又遭到三振，8局下敲出滾地球造成跑者出局、自己上壘，2出局後佔上二壘，把握弗里曼（Freddie Freeman）敲出的左外野安打，大谷連繞兩個壘包回來得分。

大谷總計4打數無安打，打擊率下降到2成80，另有1次四壞保送、2次三振，跑回2分，生涯第150次盜壘在日本球員中僅次於鈴木一朗的509次盜壘。

道奇打線除了史密斯有2安、3分打點演出外，艾德曼（Tommy Edman）更是5打數4安打，打擊率提升到2成74；先發投手納克（Landon Knack）則是4.1局被敲4支安打，丟掉2分。

大谷翔平 道奇

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