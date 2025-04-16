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MiLB／鄧愷威後援2局3K 李灝宇敲3分砲本季首轟出爐

中央社／ 台北16日電
鄧愷威。 路透
鄧愷威。 路透

美職老虎隊小聯盟3A台灣好手李灝宇今天敲出本季首轟，為距離431呎的超大號超前3分砲，6打數敲出4支安打。另一場巨人隊3A的鄧愷威則是後援2局無失分，送出3次三振。

老虎隊3A今天與海盜隊3A交手的賽事，李灝宇先發打第3棒、擔任三壘手，1局上就敲出右半邊一壘安打，5局上敲出左半邊一壘安打後，成功盜上二壘。

在6局上雙方平手，老虎隊3A一、二壘有人時，李灝宇轟出中外野方向3分全壘打，幫助球隊超前比分，擊球初速達108.8英里（約175公里），距離達431呎（約131.3公尺）；9局上李灝宇再敲右半邊一壘安打。

最終老虎隊3A以11比6獲勝，總計李灝宇此戰6打數敲出4支安打，包括本季首轟，包辦3打點、3得分，並跑出本季第2次盜壘成功。目前李灝宇在3A出賽14場，55打數敲出14支安打，送回9分打點，打擊率2成55。

另一場巨人隊3A與天使隊3A的賽事，鄧愷威在7局上登板後援，演出3上3下，還飆出2次三振；8局上2出局後被敲出二壘安打，不過讓下一棒打者擊出內野飛球出局。最終巨人隊3A以8比6獲勝。

總計鄧愷威用27球投2局，被敲出1支安打，送出3次三振，最快球速95英里（約153公里），沒有失分，本季目前防禦率6.75。

李灝宇 鄧愷威

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