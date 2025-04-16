MLB／金鶯先發輪值命懸一線 總經理：完全不在計畫內

金鶯隊休賽季無重大補強，原先總經理艾利亞斯（Mike Elias）還樂觀看待開季，但金鶯開季以來僅打出6勝10敗戰績，問題貌似比原先預想的還嚴重，陣中許多問題至今也未得到妥善解決。

休賽季塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）轉投響尾蛇隊，金鶯失去了1年的「伯恩斯體驗卡」後，補進的3名先發投手都是僅1年約的老將，包含37歲吉布森（Kyle Gibson）、41歲摩頓（Charlie Morton）與35歲菅野智之。

考驗還在後頭，25歲強投羅德里格茲（Grayson Rodriguez）至今一球未投，艾佛林（Zach Eflin）也遭遇傷病，金鶯先發輪值命懸一線，就連一向老神在在的艾莉亞斯都鬆口：「我感覺我們已經動用到全部的先發深度了，在4月中就如此捉襟見肘，完全不在計畫內。」

即便如此，艾利亞斯仍冷靜以待：「球隊中沒有任何慌張的跡象，我們會持續備戰明天，當球隊打得好時，我不會太興奮；當球隊輸球時，我也不會太沮喪，這就是打棒球的正確心態。」