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MLB／小熊頭號新秀陷入大低潮 遭下放3A待調整到位

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊頭號新秀蕭爾貌似對大聯盟還需要時間適應，遭到下放3A。 法新社
小熊頭號新秀蕭爾貌似對大聯盟還需要時間適應，遭到下放3A。 法新社

小熊隊頭號新秀蕭爾（Matt Shaw）昨天對近期低潮表示，只需進行一些微調，就能讓揮棒回到理想狀態。不過今天對陣教士隊賽前，他就被下放3A，小熊總裁霍耶爾（Jed Hoyer）認為，蕭爾的揮棒變得不太果決。

現年23歲的蕭爾在2023年選秀會首輪就被小熊挑走，也入選世界12強棒球賽美國代表隊。身為小熊陣中頭號新秀、全聯盟百大新秀第18名，球團希望蕭爾能從他這段大聯盟初體驗過程中汲取教訓，霍耶爾形容蕭爾的的打擊方式彷彿進入「求生模式」，不像以往那樣果斷擊球。

蕭爾本季升上大聯盟，至今18場比賽，打擊三圍是不理想的.172/.294/.241，只有2支長打，包含1轟與1支二壘安打，送回3分打點。根據Statcast數據，他的強擊球率僅22.5%，位居聯盟倒數5%，不復見他在小聯盟展現的強力揮擊。

蕭爾坦言，休賽季他嘗試提前啟動揮棒，以應對大聯盟等級的速球，反而導致節奏混亂，「我覺得自己根本不需要那麼調整，堅持原本的打法也許更好。」蕭恩回小聯盟調整之際，小熊教頭康索（Craig Counsell）鼓勵：「對年輕新秀來說，困境與挫折是成長的一部分，」

小熊

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