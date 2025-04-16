聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／索托難轟因少了法官在身後？賈吉稱讚阿隆索堪稱模範回應
從洋基隊轉戰大都會隊的重砲索托（Juan Soto）前陣子遇到連13場未開轟的乾旱期，透露少了「法官」賈吉（Aaron Judge）保護確實有差，而賈吉今天回應「阿隆索（Pete Alonso）也是最好的打者之一」，被稱讚是模範回應。
索托昨天開轟終結乾旱期，紐約郵報指出，索托談到開季打擊起伏，去年在洋基背後有賈吉保護，讓他獲得更多好球，今年轉戰大都會，對手策略明顯不同，「阿隆索當然是很棒的打者，也能給投手重創，但現在感覺更多球隊寧願對決他，也不想對我丟好球。」
而賈吉今天被問到對此談話的想法，大氣說到：「他現在也有聯盟最好的打者之一在背後，這就是阿隆索在做的，打擊率接近4成，把球打到球場的各個方向，將打點送回來。」
對於索托先前遇到的低潮，賈吉也說，自己觀察索托許多年，去年更有機會近距離接觸，「他可以看看我去年4月的狀況作為範例，該做的就是繼續做自己，他會沒事的。」賈吉去年打到4月底，打擊率2成07、6轟，不過賽季結算是打擊率3成22、58轟。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言