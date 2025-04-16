MLB／索托難轟因少了法官在身後？賈吉稱讚阿隆索堪稱模範回應

從洋基隊轉戰大都會隊的重砲索托（Juan Soto）前陣子遇到連13場未開轟的乾旱期，透露少了「法官」賈吉（Aaron Judge）保護確實有差，而賈吉今天回應「阿隆索（Pete Alonso）也是最好的打者之一」，被稱讚是模範回應。

索托昨天開轟終結乾旱期，紐約郵報指出，索托談到開季打擊起伏，去年在洋基背後有賈吉保護，讓他獲得更多好球，今年轉戰大都會，對手策略明顯不同，「阿隆索當然是很棒的打者，也能給投手重創，但現在感覺更多球隊寧願對決他，也不想對我丟好球。」

賈吉。 美聯社

而賈吉今天被問到對此談話的想法，大氣說到：「他現在也有聯盟最好的打者之一在背後，這就是阿隆索在做的，打擊率接近4成，把球打到球場的各個方向，將打點送回來。」

對於索托先前遇到的低潮，賈吉也說，自己觀察索托許多年，去年更有機會近距離接觸，「他可以看看我去年4月的狀況作為範例，該做的就是繼續做自己，他會沒事的。」賈吉去年打到4月底，打擊率2成07、6轟，不過賽季結算是打擊率3成22、58轟。