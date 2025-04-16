MLB／為何不願去太空人？亞瑞納多：因塔克被交易改變想法

據《The Athletic》報導，紅雀隊當家三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）受訪時透露，自己當初動用不可交易條款，以避免自己被交易到太空人隊的原因之一，就是太空人將明星外野手塔克（Kyle Tucker）送到小熊隊，讓他感到不解。

亞瑞納多直言，「塔克是聯盟頂尖球員，看到他被交易出去的消息，我想100個球員中有99個都會心想『現在是怎樣』，當時我的心裡也是這麼想的。」亞瑞納多認為，如果自己真的被交易過去，布萊格曼（Alex Bregman）就更不可能回鍋太空人。

亞瑞納多不解為何太空人將明星外野手塔克交易至小熊。 法新社

亞瑞納多在塔克交易案5天之後拒絕加入太空人，如果交易成真，那他將取代布萊格曼的三壘大關。亞瑞納多坦言，原先太空人是在自己的首選名單中，但最後他改變主意，「大家都以為布萊格曼會在太空人退休，他們那群人感覺就很合拍，但最後卻不如大家所預期，感覺滿不對勁的。」

報導提到，當太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）與老將普雷斯利（Ryan Pressly）也被捲入交易傳聞後，讓亞瑞納多對太空人的疑惑加深，導致他最終拒絕前往休士頓，太空人則火速補進金手套一壘手沃克（Christian Walker）。