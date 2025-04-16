MLB／國民三壘手遭93哩速球直擊臉部！血流如注退場治療
今天國民隊與海盜隊的比賽發生驚悚一幕，6局上海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）面對國民三壘手德容（Paul Dejong），1好2壞時，一記93英里快速球直擊德容臉部，德容倒地後血流如注，隨後遭到換下，目前正在接受檢查。
德容休賽季時從皇家隊轉戰國民，上賽季有24轟的優異表現，不過本季首轟尚未出爐，目前累積打擊率2成04，本場比賽也未敲出安打。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）受訪時表示，德容正在接受斷層掃描檢查傷勢，球隊仍在等待回報。
轉播畫面上清晰可見，德容被擊中後，面部出現一道傷口，防護人員隨即拿出毛巾為其止血，毛巾上血跡斑斑，畫面驚悚。德容退場後，國民換上羅沙里歐（Amed Rosario）接替他的守備，終場國民以3：0拿下勝利。
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