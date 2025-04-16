MiLB／李灝宇敲「大谷同款」怪力轟 單場4安終結低潮

老虎隊台灣「怪力男」李灝宇本季首轟誕生，也是生涯3A首轟，今天對上海盜隊3A之戰，全場4安打終結低潮，一支431呎的超大號3分砲更有著「大谷同款」數據，幫助球隊以11：6拿下勝利。

李灝宇今天擔任先發第3棒、三壘手，1局上的首打席就敲出右外野一壘安打，球隊也在該局拿下2分，而3局上敲出右外野飛球出局，5局上又敲出左外野一壘安打，這次加演本季第2次盜壘成功。

6局上面對3：3平手、2出局一二壘有人，李灝宇將拉博（Randy Labaut）的變化球掃出中外野全壘打牆，是一發擊球初速108.8哩（175.1公里），估計飛行距離達431呎（131.37公尺）的超大號超前3分砲。

無獨有偶的是，日本大聯盟球星大谷翔平在2021年4月14日也曾敲出一發431英呎的超大號全壘打，當時的擊球初速為108.9英哩（約175.2公里），與李灝宇這一轟數值接近。

而轟完之後，9局上面對6：6平手，李灝宇作為首名打者敲出本場第4支安打，開啟球隊單局5分攻勢，而李灝宇該局第2次打擊則是遭到三振。

李灝宇今天總計6打數4安打，3分打點、2分得分，打擊率上升到2成55，連續4場敲安，甩掉先前連3場、11打數無安打的低潮。