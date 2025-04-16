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MLB／卡洛爾炸裂超大號滿貫砲！壘打數登大聯盟第1
響尾蛇隊今天作客馬林魚隊主場，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲出超大號滿貫砲，助響尾蛇以10：4贏球，收下近期的3連勝。
卡洛爾本場擔任第一棒右外野手，首打席內野飛球出局，2局上敲出帶有1分打點的二壘安打，助響尾蛇先馳得點，下一棒帕多摩（Geraldo Perdomo）補上3分砲。
6局上響尾蛇6：1領先，滿壘1出局時，卡洛爾鎖定95.7哩偏高速球，將球扛上右外野第二層看台，飛行距離434呎，擊球初速107.8哩，幫助響尾蛇奠定勝基。
卡洛爾本場5打數2安打，貢獻5分打點，連8場敲安，本季打擊率0.338，整體攻擊指數（OPS）1.158全大聯盟第4，壘打數50第1，6發全壘打並列第2。
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