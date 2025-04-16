MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

海盜隊台灣好手鄭宗哲首次的大聯盟可能進入倒數計時，「工具人」內野手特里歐洛（Jared Triolo）開始在小聯盟進行復健賽，如果沒有問題，可能傷兵名單到期後就會重返大聯盟，到時可自由升降的鄭宗哲成為下放選項。

鄭宗哲在美國時間8日升上大聯盟，就是因為特里歐洛因下背部不適而進入傷兵名單，不過接下來3場出賽2場先發，合計7打席未敲出安打，沒有保送，另有3次三振，今天對國民隊之戰也沒有出賽。

特里歐洛日前已經開始守備練習，而今天在3A的海盜與老虎隊之戰，特里歐洛擔任先發第2棒、三壘手，首打席就敲出一發陽春砲，最終3打數2安打、2分打點。

僅管野手規定最多可在小聯盟進行20天復健賽，不過特里歐洛若無大礙，有可能在待滿傷兵名單時限就回歸，屆時要空出大聯盟名單，今年已經動用過選擇權的鄭宗哲會是考慮對象。