MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟
海盜隊台灣好手鄭宗哲首次的大聯盟可能進入倒數計時，「工具人」內野手特里歐洛（Jared Triolo）開始在小聯盟進行復健賽，如果沒有問題，可能傷兵名單到期後就會重返大聯盟，到時可自由升降的鄭宗哲成為下放選項。
鄭宗哲在美國時間8日升上大聯盟，就是因為特里歐洛因下背部不適而進入傷兵名單，不過接下來3場出賽2場先發，合計7打席未敲出安打，沒有保送，另有3次三振，今天對國民隊之戰也沒有出賽。
特里歐洛日前已經開始守備練習，而今天在3A的海盜與老虎隊之戰，特里歐洛擔任先發第2棒、三壘手，首打席就敲出一發陽春砲，最終3打數2安打、2分打點。
僅管野手規定最多可在小聯盟進行20天復健賽，不過特里歐洛若無大礙，有可能在待滿傷兵名單時限就回歸，屆時要空出大聯盟名單，今年已經動用過選擇權的鄭宗哲會是考慮對象。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言