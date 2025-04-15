快訊

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李凱威華麗翻滾 看MLB版B-boy哽圖秒認出是海盜狀元

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職味全龍隊李凱威接球後在場上翻滾了一圈(左)、MLB海盜隊投手史肯斯補位後在場上翻滾了一圈。圖／截圖自轉播畫面
中職味全龍隊李凱威接球後在場上翻滾了一圈(左)、MLB海盜隊投手史肯斯補位後在場上翻滾了一圈。圖／截圖自轉播畫面

味全龍隊李凱威日前接界外球後的一個華麗翻滾，經過轉播慢動作重播，留下B-boy哽圖，今天美國職棒大聯盟海盜隊先發投手史肯斯（Paul Skenes）也上演華麗翻滾，看到似曾相似的截圖，李凱威卻是好奇，投手怎麼會出現這種動作。

龍隊4月6日在天母棒球場面對富邦悍將隊，5局上陳真打向一壘側界外區，一壘手陳思仲雖離這球較近，但二壘手李凱威的接球視角更好，一路狂奔過來接走這球，先避免陳思仲擦撞，一個倒地後正好翻滾一圈，意外留下一張哽圖，賽後收到大批球迷IG轉發。

李凱威回憶，去前或前年在新莊的比賽，也有一次跑一壘後翻滾了一圈，並非第一次在棒球場上演街舞技巧，但他急忙解釋：「我也沒有想要做那個動作，只是一個後續的力量剛好順勢翻過去，一個護身倒法。」

近期由於鄭宗哲在海盜升上大聯盟，海盜的比賽場次也受到球迷關注，今天史肯斯面對國民隊演出6局好投，投到第6局二壘有人時，國民寇爾（Alex Call）打向三壘，海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）發生失誤，雖試圖補救，史肯斯也奮力補位三壘，甚至在場上翻滾了一圈，仍來不及觸殺跑者，也因此留下B-boy哽圖。李凱威一看截圖，就看出這位大聯盟版棒球場B-boy是誰，「這是那個海盜狀元吧？」

史肯斯 李凱威 海盜

延伸閱讀

MLB／海盜締造史上第一對狀元投捕紀錄 鄭宗哲坐滿板凳

中職／曹祐齊6局退場有原因 葉總談卡位輪值可能性

中職／140公里球速吃死獅隊 曹祐齊感謝家人瘋狂支持

中職／曹祐齊好投+美技連發鎖獅 味全踢下兄弟返龍頭

相關新聞

MLB／大谷猛敲3安打、陽春砲 2顆打到牆前差點締3響砲之夜

道奇隊日籍球星大谷翔平揮別小低潮，今天5打數敲出3安打、包括一發陽春砲，兩次出局都是牆前遭到接殺，讓美國球迷笑稱，大谷差...

中職／李凱威華麗翻滾 看MLB版B-boy哽圖秒認出是海盜狀元

味全龍隊李凱威日前接界外球後的一個華麗翻滾，經過轉播慢動作重播，留下B-boy哽圖，今天美國職棒大聯盟海盜隊先發投手史肯...

MLB／李政厚5支0吞3K還能贏！巨人寫現代棒球首見紀錄

巨人隊韓籍球星李政厚今天打擊熄火，5打數0安打，還吞下3次三振，不過隊友打擊爆發，終場以10：4戰勝費城人隊。 費城人1局下就攻下3分大局，但2局上巨人單局狂攻6分，其中第9棒菲茨杰拉德（Tyl

MLB／洋基左打部隊4陽春砲轟垮皇家 威爾斯：任何人都能挺身

洋基隊今天靠著左打部隊4發陽春砲，以4：1擊敗皇家隊，今年團隊累積32轟，超越天使隊，重登大聯盟最多轟球隊。 昨天才開轟的「魚雷球棒使用者」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天4局下

MLB／小葛雷諾簽14年162億元合約 盼終身藍鳥人

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）今天簽下14年5億美元（約新台...

MLB／就說了不用擔心 大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說了不用擔心，就是不用擔心，大谷翔平今天面對洛磯隊敲出陽春砲，本季第5轟出爐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。