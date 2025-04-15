MLB／李政厚5支0吞3K還能贏！巨人寫現代棒球首見紀錄

巨人隊韓籍球星李政厚今天打擊熄火，5打數0安打，還吞下3次三振，不過隊友打擊爆發，終場以10：4戰勝費城人隊。

費城人1局下就攻下3分大局，但2局上巨人單局狂攻6分，其中第9棒菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）轟出3分砲，亞當斯（Willy Adames）也補上一發陽春砲，中止個人連續135個打席的全壘打乾旱期。

巨人打線全場12安，包含3發全壘打，攻進10分。先發投手魯普（Landen Roupp）主投5.2局飆8K，被敲6安，投3保送，失掉4分，拿下本季首勝。李政厚5支0，賽後打擊率降至0.322，整體攻擊指數（OPS）1.038。

菲茨杰拉德前12戰OPS僅0.582，他賽後表示，「我們打線很平均，現在是後段棒次為前段棒次挺身而出的時候了。我們今年有弗洛瑞斯（Wilmer Flores）和李政厚一直在扛著球隊前進，有時其他人也要跳出來幫忙，今晚我就做到這點。」

目前巨人12勝4敗大聯盟第2，落後同區的教士隊1.5場勝差。據「OptaSTATS」統計，巨人是現代棒球（1901年）以來，首支開季前10場客場至少贏下8場，且一個失誤都沒有的球隊。

TYLER FITZGERALD 3 RUN 💣 #SFGiants

pic.twitter.com/I2FtFxj2qL — IcySteph🧊 (@obsessedbayarea) 2025年4月14日