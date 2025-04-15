MLB／大谷猛敲3安打、陽春砲 2顆打到牆前差點締3響砲之夜

道奇隊日籍球星大谷翔平揮別小低潮，今天5打數敲出3安打、包括一發陽春砲，兩次出局都是牆前遭到接殺，讓美國球迷笑稱，大谷差5呎就是3響砲之夜。道奇終場以5：3擊敗洛磯隊，終止2連敗。

大谷在前一波面對小熊隊的系列賽合計12打數僅1安打，打擊狀況掀起討論，今天用球棒做出回應，單場3安打、跑回3分。

大谷首打席就敲安打，貝茲（Mookie Betts）隨後補上兩分砲。大谷在第二打席敲出陽春砲，本季第5轟出爐，其實第3打席也很有氣勢，4局下掃向右外野、飛行距離382呎，一路飛到牆前遭到接殺，

大谷第4打席在第6局打成二壘方向的滾地球，二壘手阿馬多（Adael Amador）傳一壘傳偏，讓大谷安全上壘，紀錄組相當大方贈送一支內野安打，讓大谷再添單場第3安，後續進占三壘後，靠史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打跑回分數，道奇擴大為5：1領先。大谷第5打席挑戰左外野，又是一強勁深遠飛球在牆前遭到接殺，飛行距離377呎。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）投6局僅被敲3安打、失1分，送出7次三振，失分出現在6局上，法默（Kyle Farmer）敲出二壘打為洛磯開張分數，也幫助洛磯終結在聖地牙哥連3場遭到完封厄運。

道奇由班達（Anthony Banda）把關7局上，被古德曼（Hunter Goodman）敲出兩分砲，洛磯一度重燃反擊希望，但8、9局攻占得點圈都空手而歸，洛磯吞下4連敗。