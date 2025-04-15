MLB／洋基左打部隊4陽春砲轟垮皇家 威爾斯：任何人都能挺身

洋基隊今天靠著左打部隊4發陽春砲，以4：1擊敗皇家隊，今年團隊累積32轟，超越天使隊，重登大聯盟最多轟球隊。

昨天才開轟的「魚雷球棒使用者」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天4局下又敲全壘打，5局下葛里沙姆（Trent Grisham）、萊斯（Ben Rice）和威爾斯（Austin Wells）也接力開砲。

洋基38歲右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）主投5局只失1分，牛棚4名投手合力封鎖，終場就以4：1拿下勝利。

皇家強投盧戈（Seth Lugo）單場被敲4轟，奇森姆受訪時談到打擊策略，「他不喜歡保送人，他最近幾場都是瘋狂塞好球帶，我們的策略就是抓到球就揮，他的球路很多，但只要鎖定目標出手就好。」

威爾斯也稱讚洋基打線，「任何人任何一場都有可能挺身而出，這就是我們打線厲害的地方，我們真的有潛力變得非常強。」

Jazz ties it up 👏 pic.twitter.com/svrpFtWbf4 — New York Yankees (@Yankees) 2025年4月15日

Trent Tank 🔥 pic.twitter.com/ygZiIxKpqe — New York Yankees (@Yankees) 2025年4月15日

Rocket for Rice 🚀 pic.twitter.com/hkIsYfoK4H — New York Yankees (@Yankees) 2025年4月15日