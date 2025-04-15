MLB／洋基左打部隊4陽春砲轟垮皇家 威爾斯：任何人都能挺身
洋基隊今天靠著左打部隊4發陽春砲，以4：1擊敗皇家隊，今年團隊累積32轟，超越天使隊，重登大聯盟最多轟球隊。
昨天才開轟的「魚雷球棒使用者」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天4局下又敲全壘打，5局下葛里沙姆（Trent Grisham）、萊斯（Ben Rice）和威爾斯（Austin Wells）也接力開砲。
洋基38歲右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）主投5局只失1分，牛棚4名投手合力封鎖，終場就以4：1拿下勝利。
皇家強投盧戈（Seth Lugo）單場被敲4轟，奇森姆受訪時談到打擊策略，「他不喜歡保送人，他最近幾場都是瘋狂塞好球帶，我們的策略就是抓到球就揮，他的球路很多，但只要鎖定目標出手就好。」
威爾斯也稱讚洋基打線，「任何人任何一場都有可能挺身而出，這就是我們打線厲害的地方，我們真的有潛力變得非常強。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言