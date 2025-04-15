MLB／就說了不用擔心 大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說了不用擔心，就是不用擔心，大谷翔平今天面對洛磯隊敲出陽春砲，本季第5轟出爐，在連5場沒有全壘打後再度開砲。
大谷在面對小熊隊的3連戰合計12打數只有1安打，狀況引起擔憂，但羅伯茲昨天賽後受訪表示，大谷的擊球感覺還是不錯，也沒有追打壞球，「我一點都不擔心的狀況。」今天賽前也被問到是否考慮改讓貝茲（Mookie Betts）打第一棒，羅伯茲仍回應目前無此想法。
道奇今天在主場面對洛磯隊，大谷確實展現不需讓人擔心的打擊手感，首局先敲平飛安打，並靠貝茲的兩分砲跑回分數，第3局輪到大谷自己放煙火，這發陽春砲擊球初速112哩、飛行距離408呎，狙擊洛磯先發投手森札泰拉（Antonio Senzatela）。
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