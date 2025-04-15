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MLB／小葛雷諾簽14年162億元合約 盼終身藍鳥人

中央社／ 多倫多14日綜合外電報導
小葛雷諾。 路透
小葛雷諾。 路透

藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）今天簽下14年5億美元（約新台幣162億元）大合約。他在簽約後表示希望終身都是藍鳥人。

路透社報導，小葛雷諾上周便與藍鳥達成協議，今天正式簽署的這份巨約長達14年，他無需離開目前效命的藍鳥就可獲得高額薪資並能待到2039年。

小葛雷諾表示他將永遠記得此刻：「感謝上帝，我們做到了，我永遠都會是藍鳥人。」

小葛雷諾最初是在2015年與藍鳥簽約，當時他年僅16歲，外界就已預測他將成為明星。

現年26歲的小葛雷諾曾4次入選全明星，2021年在美國聯盟最有價值球員（MVP）排名第2，當時他的打擊率0.311，同時有著職涯最佳的48支全壘打與111分打點。若不是當時效力洛杉磯天使的大谷翔平以二刀流身分表現出色，小葛雷諾本可贏得當年的最有價值球員。

小葛雷諾在本賽季結束後有資格成為自由球員，但他一直希望能與藍鳥達成協議。藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）也一直希望讓小葛雷諾成為終身藍鳥人。

小葛雷諾出生於加拿大蒙特婁，深受多倫多以及加拿大其他許多地方球迷喜愛。小葛雷諾說：「我從2015年就加入這個組織，現在已有10年了…這個組織是我家庭的一部分。」

他談到加拿大時說：「當國家給你愛，你也必須回報愛…這就是我現在正在做的事情。」

小葛雷諾本季63個打數目前並沒有全壘打。他在16場比賽中打擊率為0.302，有7個打點。整體而言，他在藍鳥7個賽季的835場比賽中，平均打擊率為0.288，有160支全壘打、181支二壘安打與514個打點。

小葛雷諾來自一個以打擊聞名的家庭，他的父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.）職業生涯始於蒙特婁博覽會，1996年至2003曾為博覽會效力8個賽季。老葛雷諾2004年轉戰天使時拿下美國聯盟最有價值球員，後來也獲選成為棒球名人堂成員。

小葛雷諾 藍鳥

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