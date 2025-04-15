MLB／勇士台裔費爾柴德先發4支0 打擊率掉至0.063

勇士隊今天與藍鳥隊展開3連戰，台裔費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任先發第7棒，守右外野，打擊4支0沒有貢獻，不過勇士仍以8：4拿下勝利。

勇士首局就靠墨菲（Sean Murphy）2分砲先馳得點，3局上萊利（Austin Riley）也敲2分砲，5局上奧比斯（Ozzie Albies）敲出帶有1分打點的長打，接下來萊利再扛出3分砲，完成單場雙響砲，勇士取得8：0大幅領先。

勇士先發投手霍梅斯（Grant Holmes）前5局沒被敲安打，6局下藍鳥史卓（Myles Straw）開轟摧毀美夢。霍梅斯總計7.2局只被敲2安打，失3分，賽後防禦率3.78。

費爾柴德全場4支0，他本季累積16打數，只有1安打，打擊率僅0.063。