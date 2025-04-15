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MLB／海盜締造史上第一對狀元投捕紀錄 鄭宗哲坐滿板凳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜隊先發投手史肯斯。 美聯社
海盜隊先發投手史肯斯。 美聯社

海盜隊今天以10：3大勝國民隊，台灣內野手鄭宗哲並未等到出賽機會，先發投手史肯斯（Paul Skenes）演出6局好投奪勝，更與替補上場的捕手戴維斯（Henry Davis），成為大聯盟史上第一組狀元投捕搭檔。

史肯斯前一場出賽面對紅雀隊先發6局失5分吞敗，今天回穩繳出一場好投，以99球完成6局投球，僅被敲3安打、失2分（責失1分），送出6次三振。

史肯斯的失分出現在第6局，首位打者努涅茲（Nasim Nuñez）敲二壘打，下一棒寇爾（Alex Call）打向三壘，海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）發生失誤，雖試圖補救，史肯斯也奮力補位三壘，甚至在場上翻滾了一圈，仍來不及觸殺跑者，出現無人出局、一三壘有人危機，國民先以滾地球開張分數，洛伊（Nathaniel Lowe）再以安打送回1分。

海盜此役先發捕手為羅德里奎茲（Endy Rodríguez），1局上就因傷退場，換上戴維斯接替，而他是2021年選秀狀元，史肯斯則是2023年梯次狀元，兩人也因此成為史上第一對同具狀元身分的投捕搭檔。

史肯斯 國民 海盜 鄭宗哲

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