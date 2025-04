MLB／今永昇太淋浴開唱小熊之歌 球迷看意外性感場面稱他是寶物

今永昇太的美國生活,真的超「做自己」,小熊隊今天發布新的行銷影片,今永昇太邊淋浴邊唱起小熊隊的主場勝利之歌「GO CUBS GO」,讓許多日本球迷都對意外的性感場面表示震驚,也有美國球迷大讚:「昇太真的是寶物!」

這支影片從鏡中反射的淋浴中的今永昇太展開,鏡頭接著帶到他舞動的雙腳、再帶到上半身,今永手拿沐浴刷開唱,「Go, Cubs, Go!Go, Cubs Go! Hey, Chicago, what do you say? The Cubs are gonna win today」。最後一幕則是他上半身打赤膊、下半身圍著浴巾吹口哨走出浴室,旁白標語為「勝利之歌,在今永昇太出賽時(Sho-Time)聽起來更加悅耳。」

日本球迷看了影片大讚:「這只有昇太可以做到!」、「即使在球季中,他也有一件又一件有趣的事」、「他的英文越來越好了,不愧是今永老師」。