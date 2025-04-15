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MLB／今永昇太淋浴開唱小熊之歌 球迷看意外性感場面稱他是寶物

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今永昇太。 路透
今永昇太。 路透

今永昇太的美國生活，真的超「做自己」，小熊隊今天發布新的行銷影片，今永昇太邊淋浴邊唱起小熊隊的主場勝利之歌「GO CUBS GO」，讓許多日本球迷都對意外的性感場面表示震驚，也有美國球迷大讚：「昇太真的是寶物！」

這支影片從鏡中反射的淋浴中的今永昇太展開，鏡頭接著帶到他舞動的雙腳、再帶到上半身，今永手拿沐浴刷開唱，「Go, Cubs, Go!Go, Cubs Go! Hey, Chicago, what do you say? The Cubs are gonna win today」。最後一幕則是他上半身打赤膊、下半身圍著浴巾吹口哨走出浴室，旁白標語為「勝利之歌，在今永昇太出賽時（Sho-Time）聽起來更加悅耳。」

日本球迷看了影片大讚：「這只有昇太可以做到！」、「即使在球季中，他也有一件又一件有趣的事」、「他的英文越來越好了，不愧是今永老師」。

今永昇太 小熊

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