MLB／魚雷棒不敵人生最冷天氣 奇森姆終於開轟結束24支0

洋基隊今天在紐約主場以4：5不敵巨人隊，1勝2敗結束3連戰，二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）8局下用「魚雷球棒」轟出陽春砲，未能改變球隊命運，不過終止連續24次打數掛零，最近陷入低潮的原因不是球棒，而是「冷到凍未條」。

洋基打完前7局3：5落後，奇森姆8局下面對巨人後援投手羅傑斯（Tyler Rogers），逮中83英里伸卡球，轟出中右外野方向361英尺全壘打，本季第5轟終於出爐，在隊上只落後不用魚雷棒的「法官」賈吉（Aaron Judge）1轟。

這是奇森姆最近6戰唯一安打，結束連續8場比賽未開轟紀錄，坦言最近一周是自己打球以來碰過最冷的天氣。

奇森姆的老家在巴哈馬，他也是該國唯一現役大聯盟球員，2020年升上馬林魚隊大聯盟，去年季中被交易到洋基，今年開季不只面對紐約寒冷的天氣，客場匹茲堡、底特律之旅也是冷到不行，他說：「早已習慣巴哈馬的溫暖，最近連續6場比賽都很冷，這對我來說是最糟糕的事。」

紐約郵報指出，洋基最近比賽都在體感溫度華氏20到30度（攝氏零度以下）的寒冷天氣進行，奇森姆打擊效率大幅下降，今天才又爆發；洋基總教練布恩（Aaron Boone）也認為，奇森姆確實受到天氣影響，尤其是最近幾天。

奇森姆季前和洋基簽下1年585萬美元合約，今天賽後談到天氣問題，笑說：「合約沒有規定不能在低於華氏40度（攝氏4.44度）的氣溫下出賽，每天全力以赴就對了。」