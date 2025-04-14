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MLB／千賀滉大終於投滿7局奪勝 大都會獨居分區榜首
大都會隊日本投手千賀滉大開季漸入佳境，今天對運動家隊先發7局無失分，相隔近1年7個月再度優質先發奪勝，率領大都會8：0獲勝，戰績10勝5敗在國聯東區排名第1。
千賀投出近兩年代表作，用79球完成7局任務，被揮出4支安打、出現兩次保送，投出4次三振，一路封鎖運動家打線，本季戰績升至2勝1敗，防禦率1.06是全隊最佳、國聯排名第4。
千賀前年加盟大都會，出賽29場投出12勝7敗、防禦率2.98，9月21日對馬林魚隊先發6局失兩分，優質表現奪下第12勝，去年只投1場例行賽就成傷兵，直到季後賽才復出。
生涯第3季起步，千賀前兩次出賽都投5局，今天成為大都會首位投滿7局的投手，對運動家3連戰2勝1敗，最近連贏4個系列賽。
千賀投不到80球就退場，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後也被問到此事，他表示，有想過讓千賀再投，本來設定85球，但第7局打很久，決定讓他休息，從5局變成7局已是很大進步。
千賀上次投滿7局已是前年9月2日，對水手隊失1分無關勝敗，他說，新球季讓身體更加適應比賽，就可在整個賽季中更加投入，並且持續努力。
運動家先發投手塞佛里諾（Luis Severino）對決老東家，投5.1局失1分，吞下開季3連敗；運動家結束本季對大都會唯一系列賽，戰績掉到6勝10敗，在美聯西區排名墊底。
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