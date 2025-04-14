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MLB／大谷翔平系列賽打擊率0.083 道奇教頭：擊球感覺很好不用擔心
道奇隊今天以2：4輸給小熊隊，已經連續輸了3個系列賽，大谷翔平今天5打數沒有安打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也被問到他的打擊狀況，而他表示並不擔心，大谷的擊球感覺依然很好，也沒有追打壞球，「我一點都不擔心他。」
大谷翔平此役5支0，首打席吞下三振，第3局為首位打者，擊出左外野飛球出局，第3打席為二壘方向滾地球出局，第4打席在第7局再度擔任首位打者，出現他在今天的最強勁擊球，為右外野的平飛球遭到接殺，擊球初速107.5哩、飛行距離342呎，第5打席則是一壘方向滾地球出局，成為今天的最後出局數。
大谷翔平近5場數據為21打數敲出4安打，打擊率1成90，若再縮小到這波面對小熊的3連戰則是12打數只有1安打，打擊率只有0.083。
羅伯茲表示，大谷的擊球感覺還是不錯，「今天有一顆右外野的球就打得很強，他的狀況是不錯，也沒有追打壞球，我們只是需要有人在他之前上壘，我一點都不擔心的狀況。」羅伯茲也坦言，球隊從最近9場、10場開始有攻擊端配合不起來的感覺。
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