快訊

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅人格林3顆武器球料理海盜 腦中不曾飄過「這場難打」念頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人隊火球派先發投手格林讓海盜隊吃足苦頭。 法新社
紅人隊火球派先發投手格林讓海盜隊吃足苦頭。 法新社

均速99哩的直球，搭載另外兩大武器滑球、指叉快速球，紅人隊火球派先發投手格林（Hunter Greene）讓海盜隊吃足苦頭，今天繳出7局僅被敲2安打、無失分好投奪勝賽後直言，這場比賽全程投來，並不覺得這會一場艱難比賽，自己專注在每一顆球、每個打席。

紅人今天以4：0完封海盜，格林第一局被敲二壘打、第二局被敲三壘打，此後海盜再也沒有任何攻勢，格林讓打者17上17下後退場，兩任後援投手都演出3上3下。

效力海盜的台灣內野手鄭宗哲，此役先發擔任第八棒、游擊手，3打數沒有安打，面對格林的兩打席對他的球路完全沒轍，吞下兩次三振。

格林此役98球裡有71球是好球，面對24打席，有18打席取得第1球好球，捕手溫斯（Austin Wynns）指出，「當他第1球可以搶到好球數，我們的處境就很有利，因為我們有很多武器可以運用。」他說格林去年信心就已經成長很多，今年又更加進步，「當他狀況火燙時，我只能說祝你好運，他有3顆很棒的武器球，要打到他的球真的不容易。」

格林坦言，「我想任何有看這場比賽的人，看了前兩局都會覺得，喔！這會是一場困難的比賽，但就我自己來說，這樣的念頭從來沒有出現在我的腦海中，我試著專注在當下、面對每位打者，讓一切順其自然發生。」

格林 海盜 紅人

延伸閱讀

MLB／鄭宗哲先發3支0首安再等等 遭紅人火球男壓制吞2K

NBA／勇士是湖人季後賽最大威脅！皮爾斯：這隊有3位名人堂

NBA／巴特勒、庫明加和格林無法共存 勇士主帥：需更多空間

NBA／格林防守出肘 火箭分析師喊荒謬：他才守不住森根

相關新聞

MLB／大谷翔平系列賽打擊率0.083 道奇教頭：擊球感覺很好不用擔心

道奇隊今天以2：4輸給小熊隊，已經連續輸了3個系列賽，大谷翔平今天5打數沒有安打，總教練羅伯茲（Dave Roberts...

MLB／李政厚雙響砲轟垮洋基 首次前進紐約3連戰3轟7打點

巨人隊作客紐約，今天對洋基隊進行3連戰最後一戰，南韓外野手李政厚火力大爆發，4局上轟出陽春砲，6局上追加3分砲，生涯首次...

MLB／教士罕見連續3場完封對手 主場10連勝仍居全聯盟龍頭

教士隊在聖地牙哥主場氣勢超強，今天對洛磯隊3連戰最後一戰，先發投手金恩（Michael King）獨撐9局演出6：0完封...

MLB／千賀滉大終於投滿7局奪勝 大都會獨居分區榜首

大都會隊日本投手千賀滉大開季漸入佳境，今天對運動家隊先發7局無失分，相隔近1年7個月再度優質先發奪勝，率領大都會8：0獲...

MLB／紅人格林3顆武器球料理海盜 腦中不曾飄過「這場難打」念頭

均速99哩的直球，搭載另外兩大武器滑球、指叉快速球，紅人隊火球派先發投手格林（Hunter Greene）讓海盜隊吃足苦...

MLB／不只鄭宗哲3支0 海盜打線放眼大聯盟最慘教頭坦言：要加油

海盜隊今天以0：4遭到紅人隊完封，打線不僅鄭宗哲3打數繳白卷、吞下2次三振，全隊僅敲出2安打，排名大聯盟墊底的攻擊火力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。