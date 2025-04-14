MLB／紅人格林3顆武器球料理海盜 腦中不曾飄過「這場難打」念頭

均速99哩的直球，搭載另外兩大武器滑球、指叉快速球，紅人隊火球派先發投手格林（Hunter Greene）讓海盜隊吃足苦頭，今天繳出7局僅被敲2安打、無失分好投奪勝賽後直言，這場比賽全程投來，並不覺得這會一場艱難比賽，自己專注在每一顆球、每個打席。

紅人今天以4：0完封海盜，格林第一局被敲二壘打、第二局被敲三壘打，此後海盜再也沒有任何攻勢，格林讓打者17上17下後退場，兩任後援投手都演出3上3下。

效力海盜的台灣內野手鄭宗哲，此役先發擔任第八棒、游擊手，3打數沒有安打，面對格林的兩打席對他的球路完全沒轍，吞下兩次三振。

Hunter Greene has a 1.05 ERA over his last 14 starts pic.twitter.com/QMOavNwZFY — ATBBTTR (@ATBBTTR) 2025年4月13日

格林此役98球裡有71球是好球，面對24打席，有18打席取得第1球好球，捕手溫斯（Austin Wynns）指出，「當他第1球可以搶到好球數，我們的處境就很有利，因為我們有很多武器可以運用。」他說格林去年信心就已經成長很多，今年又更加進步，「當他狀況火燙時，我只能說祝你好運，他有3顆很棒的武器球，要打到他的球真的不容易。」

格林坦言，「我想任何有看這場比賽的人，看了前兩局都會覺得，喔！這會是一場困難的比賽，但就我自己來說，這樣的念頭從來沒有出現在我的腦海中，我試著專注在當下、面對每位打者，讓一切順其自然發生。」

Hunter Greene, Perfect 100mph Fastball. 🎯



Doesn't get any better than that. pic.twitter.com/Pb7hdwABVo — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年4月13日