MLB／天使超越道奇、洋基率先30轟 楚奧特並列全壘打王

天使隊作客休士頓，今天對太空人隊進行3連戰最後一戰，雖轟出3支全壘打，但也吞下16次三振，終場以3：7落敗，本季首次輸掉系列戰，戰績9勝6敗在美聯西區仍居第1。

天使去年苦吞99敗、勝率3成98，都寫下隊史單季最慘紀錄，連續10年未進季後賽也是現役球隊最久，今年開季表現不錯，前4次3連戰對白襪、紅雀、守護者、光芒隊都是2勝1敗，對太空人才以1勝2敗落後。

值得一提的是，天使全壘打火力不斷，瓦德（Taylor Ward）、薛耶爾（Nolan Schanuel）、索勒（Jorge Soler）今天先後開轟，全隊本季全壘打數達到30支，在大聯盟排名第1，可惜這3轟都是陽春砲，無法挽回戰局。

太空人先發投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）先發6局，被揮出5支安打包括這3轟，不過飆出10次三振，失3分奪下本季首勝，太空人3名後援投手再送出6K，瓦德、楚奧特（Mike Trout）、阿戴爾（Jo Adell）都是單場3K。

楚奧特目前6轟是全隊最多，和道奇隊艾德曼（Tommy Edman）、巨人隊弗洛瑞斯（Wilmer Flores）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、運動家隊索德史東（Tyler Soderstrom）在大聯盟並列領先。

道奇今天對小熊隊之戰未開轟，以2：4落敗，本季29轟排名第2，接著是洋基隊28轟、小熊25轟、運動家隊20轟，至於皇家、藍鳥隊8轟並列最後。