MLB／不只鄭宗哲3支0 海盜打線放眼大聯盟最慘教頭坦言：要加油

海盜隊今天以0：4遭到紅人隊完封，打線不僅鄭宗哲3打數繳白卷、吞下2次三振，全隊僅敲出2安打，排名大聯盟墊底的攻擊火力，海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）也坦言必須做得更好。

海盜今天在第2局基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的三壘打後，從下一棒鄭宗哲遭到三振開始，打線23上23下，沒有人可以再上壘，紅人先發投手格林（Hunter Greene）7局好投帶領，加上2位後援投手聯手把關，讓海盜看不到任何攻勢之火。

今天打完後，海盜團隊打擊率0.184、長打率0.290都在30隊裡排名最後，上壘率0.273則排第27。

薛爾頓無奈表示，「我認為我們今天投手表現出色，或者說他們的表現足夠贏球，但攻擊上，我們必須做得更好，現階段我們必須在進攻上有所加強。」

海盜今年受到不少傷兵影響，但基納法利法說：「這不是藉口，其他選手必須挺身而出，傷兵問題並不有趣、這糟透了，但這是一個方法看看我們有哪些菜色。」