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MLB／教士罕見連續3場完封對手 主場10連勝仍居全聯盟龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊先發投手金恩演出完封勝；教士拚出開季主場10連勝，目前穩居大聯盟榜首。 法新社
教士隊先發投手金恩演出完封勝；教士拚出開季主場10連勝，目前穩居大聯盟榜首。 法新社

教士隊在聖地牙哥主場氣勢超強，今天對洛磯隊3連戰最後一戰，先發投手金恩（Michael King）獨撐9局演出6：0完封勝；教士不但連續3場讓洛磯掛零，也拚出開季主場10連勝，13勝3敗穩居大聯盟榜首。

教士在3連戰前兩戰以8：0、2：0獲勝，今天輪到金恩登板，用110球完成9局任務，只被揮出兩支安打、出現1次保送，投出8次三振，生涯7年首次完投比賽。

金恩開賽連續解決13人次，直到5局上1出局才被揮出安打，一路壓制洛磯打線，投出開季3連勝。

這是教士本季第6場讓對手掛零的比賽，繼1966年印地安人隊之後，成為大聯盟史上第2支開季前16戰6場完封的球隊，全在主場締造紀錄。

教士隊史首次在系列賽至少完封對手3場，最近4連勝、近7戰6勝，目前是大聯盟唯一主場保持不敗的球隊；至於去年吞下101敗的洛磯，今年在客場1勝8敗，戰績掉到3勝12敗是大聯盟最慘。

大聯盟 教士 洛磯

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